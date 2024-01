Giovane denunciato a San Polo d’Enza: avrebbe minacciato l’ex della sua fidanzata

Potrebbe esserci la gelosia dietro i motivi che hanno spinto un giovane reggiano a offendere e minacciare l’ex fidanzato della sua attuale ragazza. Infatti la vittima, dopo essersi lasciato con la sua fidanzata, ha iniziato a ricevere alcuni messaggi offensivi e minacciosi da uno sconosciuto. Fortemente preoccupato per quanto gli stava accadendo la vittima, un 24enne, si è quindi rivolto ai carabinieri della stazione di San Polo. I militari, dall’utenza telefonica, riuscivano a risalire al presunto autore delle minacce, un 22enne, risultato essere l’attuale fidanzato della sua ex.

Per questi motivi, con l’accusa di minaccia, i Carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 22enne abitante nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti a fine novembre dello scorso anno, quando il 24enne riceveva degli SMS sulla sua utenza telefonica da uno sconosciuto, il quale lo insultava con gravi epiteti ingiuriosi, e tra i vari insulti anche delle minacce quali: “TI VENGO A PRENDERE”,”STAI ATTENTO“. Il 24 enne, preoccupato da tali minacce, si recava presso i carabinieri della stazione di San Polo per raccontare i fatti. Formalizzata la denuncia, i militari riuscivano a risalire all’intestatario dell’utenza telefonica con la quale erano stati inoltrati i messaggi minacciosi alla vittima. I carabinieri, quindi, sentivano l’intestatario del numero telefonico, che rappresentava di non essere lui l’utilizzatore dell’utenza, ma che era in uso al proprio figlio 22enne, riuscendo quindi a risalire al reale utilizzatore, presunto autore delle minacce ai danni del 24enne, risultato peraltro essere il nuovo fidanzato della ex ragazza della vittima. Alla luce dei fatti il 22enne veniva quindi denunciato alla Procura reggiana.