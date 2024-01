Fiera di Sant’Antonio e San Geminiano, Anva Confesercenti Modena: “Maggiori controlli contro l’abusivismo”

Da sempre la Fiera di Sant’Antonio e quella del patrono di Modena, San Geminiano, sono manifestazioni molto partecipate e di forte richiamo per tutto il territorio modenese. Un’occasione per fare un giro in centro storico e perdersi tra i banchi che ogni anno animano la città. Un momento significativo per i venditori ambulanti che partecipano a questi eventi fieristici.

“Le due fiere sono una boccata d’ossigeno per la categoria dei venditori su area pubblica” afferma Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) Confesercenti Modena che aggiunge: “Proprio per questo chiediamo che, durante questi appuntamenti vengano intensificati i controlli da parte delle autorità, per contrastare comportamenti poco scorretti che vanno a danneggiare l’intera categoria e chi lavora seguendo le regole”.

Anva Confesercenti Modena ricorda la necessità, non solo di maggiori controlli per contrastare l’abusivismo ma anche di tutelare le imprese del settore e il consumatore: “Gli operatori che sono sprovvisti di regolare autorizzazione per partecipare alle fiere, chi vende merce contraffatta e tutti quelli che non operano in regola devono essere individuati. Per la tutela delle imprese e anche dei consumatori” conclude Anva.