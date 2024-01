Erasmusplus, tutte le opportunità per la scuola

Come si organizza un’esperienza di mobilità individuale in un altro Paese dell’Unione Europea? E come si costruisce un progetto di partenariato tra scuole di nazioni diverse o di cooperazione con altre istituzioni? Risponde a queste domande la rassegna di tre webinar proposta dal Centro Europe Direct di Modena che prende il via giovedì 18 gennaio e prosegue fino a giovedì 3 febbraio.

Gli incontri sono rivolti prevalentemente a insegnanti e direttori didattici, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. L’obiettivo è presentare tutte le opportunità di mobilità e scambio che il programma Erasmusplus 2021-2027 offre alle scuole e agli insegnanti, fornire ai partecipanti indicazioni pratiche e concrete sulle procedure da seguire per candidare un progetto, dare visibilità ai progetti già realizzati dalle scuole del territorio.

Dopo i saluti e l’introduzione dell’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, il primo dei tre appuntamenti on line sarà giovedì 18 gennaio, alle 15, e sarà dedicato a “Come costruire un progetto di mobilità individuale”.

Il secondo incontro, giovedì 25 gennaio sempre alle 15, è incentrato su “Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni: come costruire un progetto di partenariato”. Entrambi gli incontri sono tenuti da Elisabetta Olivastri e Giuseppe Caruso dell’Ufficio progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena.

L’ultimo dei tre appuntamenti, giovedì 1 febbraio, alle 15, ha come protagoniste le scuole che hanno già partecipato a progetti europei e che presentano le loro buone pratiche.

Tutti gli incontri si svolgono on line, sulla piattaforma Google Meet. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione (che si raggiunge dalla pagina del Centro Europe Direct: www.comune.modena.it/europe-direct). Per informazioni: 059 203 2602; europedirect@comune.modena.it.

Il corso è promosso da Europe Direct Modena, Memo – Multicentro educativo Sergio Neri e Rete Eurodesk Italia.