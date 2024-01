Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dello svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, prevista dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 gennaio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, in modalità alternata – per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 16 GENNAIO: – chiusura dello svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese; – chiusura dello svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 17 GENNAIO: – chiusura dello svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro/A14. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese; – chiusura dello svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro/A14. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro. Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nelle notti indicate, in modalità alternata.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e chiuso anche, per chi proviene da San Lazzaro di Savena, il ramo di svincolo che dalla Tangenziale immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; -per la chiusura del ramo di immissione all’entrata di Bologna Arcoveggio: seguire il suddetto itinerario ed entrare sulla A13 dallo svincolo posto sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro; -per la chiusura dello svincolo 7 in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 6 Castelmaggiore.

Per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 17 gennaio, saranno chiuse le rampe di uscita dello svincolo 1 Nuova Bazzanese, per chi proviene da San Lazzaro, verso Bologna Centro e in direzione di Vignola, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.