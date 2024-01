Tajani, Severi (FI): ‘Grazie al Vicepremier e Segretario Nazionale. Forza Italia fondamentale per rivincere a Sassuolo e conquistare la Regione”

Il capogruppo di Forza Italia a Sassuolo Claudia Severi era presente oggi all’incontro con il Vicepremier, ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

“Siamo orgogliosi e onorati della visita del Vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a conferma dell’attenzione del partito per un territorio, quello della provincia di Modena e di Sassuolo, con il suo distretto ceramico, fondamentale per garantire stabilità politica e sviluppo per il futuro – ha detto Claudia Severi. Un futuro che a livello politico deve tornare ad essere pienamente di centro e moderato capace di fornire quelle risposte ad un mondo economico che dalla politica esige chiarezza, competenza e serietà. Quelle espresse dal nostro segretario nazionale e che ogni amministratore di Forza Italia è chiamato ad onorare e che anche a Sassuolo devono essere alla base della scelta del candidato a sindaco”.