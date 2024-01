Soliera: al via i lavori in via Roma, interamente finanziati dal PNRR

Lunedì 15 gennaio prende il via un corposo cantiere per la riqualificazione e rigenerazione urbana di via Roma e di via Marconi, finanziato integralmente con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I lavori, eseguiti dalla ditta Porfirea srl di Sassuolo, si svilupperanno in cinque fasi per quasi due anni di durata, andando a impreziosire quello che è senza dubbio il viale più prestigioso di accesso al centro di Soliera: 450 metri con tre filari di alberature che conducono direttamente in piazza Lusvardi, con il Castello Campori che si erge di fronte.

Nella mattinata di oggi sabato 13 gennaio, ad Habitat, il sindaco Roberto Solomita, gli assessori competenti, il progettista, arch. Giorgio Frassine, e il dirigente comunale per i lavori pubblici, ing. Salvatore Falbo, hanno incontrato i residenti e i titolari delle attività economiche interessati in particolare dalla prima tranche dei lavori che riguarderà il tratto dall’intersezione con via Stradello Morello all’incrocio con via della Libertà, oltreché il parcheggio di via della Libertà, nell’area tra la Casa protetta Pertini e l’ex scuola Garibaldi.

Queste, in sintesi, le modifiche alla circolazione dei veicoli a partire dalle ore 7 del 15 gennaio fino al prossimo 20 marzo: si istituisce il senso unico di marcia con direzione nord-sud, su una sola corsia lungo via Roma nel tratto che va dall’intersezione con via della Libertà all’incrocio con via Stradello Morello (area di intersezione esclusa); conseguentemente viene inibito al transito anche il percorso pedonale e ciclabile adiacente il margine est della carreggiata di via Roma, e si istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli negli stalli di sosta lungo il margine ovest della carreggiata, presenti dal passo pedonale e carrabile del civico 134 fino a quelli presenti al civico 210 compresi.

Il divieto di transito della circolazione stradale e il divieto di sosta – con rimozione forzata dei veicoli – interessa: in via Roma l’area pubblica di fronte ai numeri civici 241, 243, 245 e 261, compresa tra il marciapiede e la sede stradale; in via della Libertà (tronco ovest), nel tratto da via Farini a via Roma; entro l’intera area di parcheggio pubblico presente in via Della Libertà (tronco ovest) all’intersezione con via Roma.

In via II Giugno, nel tratto da via Roma a via XXV Aprile, vengono istituiti il doppio senso di marcia della circolazione stradale e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati della carreggiata.

E ancora: per i veicoli circolanti in via Della Libertà (tronco est) con direzione di marcia est-ovest, c’è il divieto di transito in via Roma; per i veicoli circolanti in via Farini, strada a senso unico di marcia, all’intersezione con via Della Libertà c’è l’obbligo di svoltare a sinistra; per i veicoli circolanti in via Roma, nel tratto da via 1° Maggio a via Stradello Morello, c’è l’obbligo di svoltare a destra in quest’ultima strada; per i veicoli circolanti in via Stradello Morello con direzione sud-nord, all’intersezione con via Roma, vige l’obbligo di svoltare a sinistra in quest’ultima strada.

In definitiva, all’area di cantiere interessata di via Roma potranno accedere solo i veicoli degli organi di Polizia, di Polizia Locale e Vigili del Fuoco, in emergenza, e quelli adibiti al pronto soccorso. Verrà comunque sempre garantito l’accesso pedonale alle abitazioni dei civici ricadenti all’interno dell’area di cantiere.

Si coglierà l’occasione di rifare ex novo i sottoservizi: la rete fognaria, l’acquedotto e la rete di fornitura del gas. Verrà rifatta completamente la pavimentazione, sostituita dal calcestruzzo drenante, un materiale che consente, rispetto all’asfalto, di rispondere alle esigenze imposte dal cambiamento climatico: il contenimento delle temperature e l’assorbimento in modo naturale ed efficace delle precipitazioni, anche quelle violente e improvvise.

Il trasporto pubblico modifica il suo percorso pur confermando le attuali fermate. Venendo da Carpi, le corriere di Seta su via Marconi gireranno a sinistra su via Caduti, transitando in via Loschi di fronte allo stadio e alle scuola media Sassi per poi percorrere un breve tratto di via stradello Morello e infine re immettersi su via Roma, in direzione di via Primo Maggio. Venendo da Modena, il percorso sarà lo stesso, in senso inverso.

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, in accordo con AIMAG, i residenti e le attività interessate dalla prima tranche di lavori porteranno i rifiuti differenziati (carta, vetro, organico, plastica/metalli e sfalci) nell’area verde di fronte all’ex scuola Garibaldi, in carrellati temporanei comuni, suddivisi per utenti dei civici pari e utenti dei civici dispari, dotati di serratura. A tutti è stata consegnata la chiave per aprire i cassonetti. La raccolta del rifiuto indifferenziato seguirà invece il normale calendario. Per garantire il ritiro davanti all’abitazione sarà però necessario prenotare con 4/5 giorni di anticipo lo svuotamento del contenitore, telefonando al numero verde Aimag 800 018405.

“Interverremo per destinare dei contributi alle attività economiche interessate per i disagi e sconti dalle tariffe per i rifiuti ai residenti”, ha spiegato il sindaco Roberto Solomita. “L’obiettivo è rendere via Roma e via Marconi ancora più belle, vivibili e frequentabili, sempre più mobilità dolce, per consolidare e dilatare l’opera di riqualificazione che negli scorsi anni ha interessato il centro storico, dentro le mura. Rendere il centro più attrattivo, incrementando il valore dell’area sia per le attività commerciali che per chi vi risiede.”