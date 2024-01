La Polizia sventa rapina in via Saffi, un arresto

Una rapina è stata sventata ieri sera grazie alla pronta risposta degli agenti del Commissariato Santa Viola, inviati dalla Sala Operativa per la segnalazione di un furto. Nello specifico, intorno alle ore 22, un uomo segnalava alla Polizia che un cliente di un bar era appena stato derubato del suo telefono cellulare da un giovane descritto come nordafricano in Via Aurelio Saffi.

Le Forze dell’Ordine rispondevano immediatamente, individuando il presunto aggressore, tunisino di 28 anni. Gli agenti lo fermavano in Via San Pio V, mentre stava cercando di allontanarsi dal luogo dell’accaduto in direzione periferia. L’uomo, tunisino sulla ventina, veniva trovato in possesso del telefono cellulare della vittima e la refurtiva veniva prontamente restituita al legittimo proprietario.

Dai primi accertamenti emergeva che la vittima – anche lui cittadino tunisino di 57 anni – era stata avvicinata e derubata poco prima delle 21.45 mentre si trovava fuori da un bar in via Aurelio Saffi. Il rapinatore gli strappava il telefono dalle mani e lo spingeva violentemente prima di allontanarsi.

L’individuo, con pregiudizi di polizia in materia di immigrazione, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Questura, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.