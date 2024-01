Bologna: arrestata in flagranza giovane donna per tentato furto aggravato

Nelle prime ore della mattina la Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente in città sventando un furto vicino al Parco 11 settembre.

Gli agenti del Commissariato di P.S ‘Due Torri San Francesco’ sono intervenuti presso un’attività commerciale in via Azzo Gardino, dove arrestavano una cittadina rumena per tentato furto aggravato.

Tutto è iniziato intorno alle ore 5, quando il gestore del locale notava l’intrusione di un individuo incappucciato attraverso i sistemi di videosorveglianza ed allertava il 113. Gli agenti sono arrivati prontamente e dopo aver scavalcato il cancello perimetrale dell’attività commerciale, si avvicinavano alla porta notando le luci accese all’interno. Qui trovavano una donna intenta ad asportare alcuna merce: al “fermo, Polizia”, la stessa si bloccava. All’interno di uno scatolone veniva rinvenuta merce per un valore complessivo di circa 400 €, tra cui bevande alcoliche, un tablet e una cassa Bluetooth. Tutto restituito alla legittima proprietà.

Il sopralluogo all’interno del bar rivelava un tentativo di trafugamento del registratore di cassa e la messa a soqquadro degli ambienti.

La donna è risultata destinataria di un divieto di dimora (ancora in atto) nella città metropolitana di Bologna. Emergevano, inoltre, a suo carico diverse notizie di reato per furti e violazioni contro il patrimonio e la persona.

La giovane è stata tratta in arresto e condotta presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattina odierna.