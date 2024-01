Reggio Emilia, forza una macchina con un cacciavite e si introduce all’interno: arrestato

Un altro arresto messo a segno dagli agenti Questura di Reggio Emilia, impegnati costantemente in servizi di controllo del territorio nelle zone considerate maggiormente sensibili della città.

Nella notte tra giovedì 11 gennaio e venerdì 12 gennaio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in via Roma a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un soggetto che si era introdotto all’interno dell’abitacolo di una macchina rovistando all’interno. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato l’uomo in questione accerchiato da alcuni passanti che lo avevano sorpreso mentre illecitamente si introduceva all’interno di un veicolo parcheggiato.

Durante le fasi di identificazione e perquisizione del soggetto, un 40enne di origine marocchina già noto con precedenti in materia di stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale, gli operatori rinvenivano all’interno di una tasca del giubbotto un cacciavite a croce, immediatamente sequestrato, con cui l’uomo era riuscito a forzare la portiera e introdursi nell’abitacolo. Da una prima ricostruzione dei fatti, il 40enne dopo essere stato sorpreso dentro il veicolo aveva tentato di darsi alla fuga fronteggiando i passanti che lo avevano fermato colpendo uno di loro con calci e pugni.

Al termine degli opportuni accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria ed è stato posto immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.