Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 13 gennaio 2024

Nelle prime ore del mattino formazione di foschie dense o nebbie nelle aree vallive e nelle aree di pianura in prossimità dell’asta del Po, in dissolvimento nel corso della giornata; graduale aumento della nuvolosità sui rilievi nelle ore pomeridiane; nelle ore serali e notturne visibilità ridotta per foschie dense e nebbie nelle aree vallive e nelle aree di pianura, o per nubi basse sui rilievi.

Temperature minime attorno a -2 gradi sulle aree di pianura, superiori di qualche grado nei principali centri urbani e in prossimità della costa; massime comprese tra 4 e 8 gradi; al mattino e nelle ore notturne gelate nelle aree vallive e nelle aree di pianura più esposte. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali sui rilievi nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso.

(Arpae)