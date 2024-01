Incidente frontale tra due auto questa sera intorno alle ore 19.30 su via Guastalla a Carpi. Sul posto i vigli del fuoco del distaccamento di Carpi intervenuti per estricare dalle lamiere uno dei conducenti rimasto incastrato e per fermare il principio di incendio che stava interessando una delle due autovetture. Uno dei due feriti è stato trasportato a Baggiovara con elisoccorso.