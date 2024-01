Dal 15 gennaio lavori per togliere i ceppi in viale Carducci e in via Petrarca a Carpi

L’Amministrazione comunale informa che la settimana prossima, indicativamente fra lunedì 15 e giovedì 18 gennaio, sono previsti in viale Carducci e in via Petrarca lavori per la rimozione dei ceppi rimasti dopo gli interventi sugli alberi ammalorati.

Le operazioni della ditta incaricata comporteranno il temporaneo divieto di sosta negli stalli attigui al ceppo da rimuovere, come da segnaletica già collocata nei punti interessati.

Si tratta complessivamente di circa 25 ceppi, nell’area fra la sede stradale e il marciapiedi, su entrambi i lati (una ventina lungo viale Carducci, gli altri in via Petrarca).