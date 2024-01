Attività istituzionale del Comune di Fiorano Modenese

Nel 2023 l’attività di Consiglio Comunale e Giunta di Fiorano Modenese è stata significativa. Il Consiglio si è riunito 7 volte e tutte le sedute sono state realizzate in presenza, per quanto in certi casi alcuni consiglieri si sono collegati in videoconferenza (in quanto impossibilitati a essere fisicamente presenti). La percentuale di presenza dei consiglieri è stata molto alta, date le pochissime assenze registrate durante l’anno.

Le delibere adottate sono state in sede consiliare 65 e nello specifico: 12 interrogazioni, 11 ordini del giorno, 2 comunicazioni, 35 deliberazioni, 5 interpellanze.

I lavori del Consiglio sono stati preparati negli incontri delle Commissioni consiliari (Attività e affari generali, Governo del territorio e tutela dell’ambiente, Sviluppo economico, Attività formative e Politiche sociali, culturali e scolastiche) riunitesi 14 volte, e dalle riunioni dei Capigruppo.

Anche la Giunta comunale, con Sindaco e Assessori, ha lavorato intensamente nelle 58 sedute convocate (circa cinque al mese in media), approvando 133 delibere. In aumento anche l’attività degli uffici, con l’adozione di 638 determine dirigenziali, 16 decreti e 233 ordinanze emanate.