Accoltellamento di via Eritrea a Reggio Emilia: individuato il presunto complice del minore

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, al termine degli approfondimenti investigativi scattati a seguito di dell’accoltellamento del giovane in via Eritrea del 9 gennaio scorso, ha identificato, deferendolo all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e concorso in lesioni, il presunto complice del minore arrestato quale autore, materiale, del ferimento.

Il puntuale esame delle immagini operato dagli uomini della Squadra Mobile, infatti, ha consentito di raccogliere elementi utili ad identificare un giovane cittadino egiziano, classe 2004, incensurato, che, nella ricostruzione investigativa ancora nella fase delle indagini preliminari, aveva concorso alla rissa. In particolare l’indagato aveva minacciato, senza colpirlo, con un bastone raccolto in strada, l’accoltellato.