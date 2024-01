Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 12 gennaio 2023

Sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Nella notte formazione di foschie dense o locali nebbia lungo il settore costiero e l’asta del Po.

Temperature minime comprese tra 0/2 gradi delle pianure del settore orientale e -1/-3 gradi delle pianure centro-occidentali; qualche grado in meno sulle aree extra urbane, con estese gelate mattutine e notturne. Massime pressoché stazionarie comprese tra 5 e 7 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali. Nel corso del pomeriggio temporanei rinforzi da nord-est su rilievi orientali e settore costiero meridionale. Mare a partire dalle prime ore del giorno moto ondoso in rapido aumento sino a divenire mosso sotto costa, molto mosso al largo. Tendenza ad attenuazione nel corso della notte.

(Arpae)