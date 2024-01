Modifiche alla circolazione in via Radici in Piano fino all’11 aprile

Modifiche a circolazione e sosta in via Radici in Piano fino al prossimo 11 aprile. Lo dispone l’ordinanza n°3 del 10 gennaio a firma del Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi, per consentire gli scavi e i conseguenti lavori da parte di Hera per il rinnovo della condotta idrica e dei relativi allacci.

Per questo motivo, da oggi e fino a giovedì 11 aprile 2024 e comunque fino a fine lavori, in via Radici in Piano nel tratto compreso tra via Galilei e via Pedemontana, sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri. Nello stesso tratto di via Radici in Piano, sempre fino all’11 aprile prossimo, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.