Mercatino degli animali a Spilamberto: proroga fino al 1° Aprile

Il Comune di Spilamberto ha deciso di prorogare il mercato degli animali con le attuali modalità fino al 1° Aprile (Pasquetta, perché il mercato solitamente il giorno di Pasqua non si svolge e viene sempre posticipato al giorno dopo).

“Il motivo di questa nuova proroga – spiega l’Assessora al Commercio Stefania Babiloni- è che abbiamo effettivamente trovato, in extremis, un’associazione che sembra interessata a gestire il mercatino, che ci ha fatto una serie di proposte davvero interessanti. Purtroppo l’associazione con cui avevamo iniziato un confronto ci ha comunicato a metà dicembre di non poter proseguire per problemi organizzativi interni. Ci vuole ovviamente del tempo per concretizzare questo passaggio e ci sono vari incontri da fare a partire da quelli con il servizio veterinario (primo incontro già fissato). Per ora quindi il mercatino continuerà a svolgersi regolarmente, sempre con le modifiche introdotte l’anno scorso, mentre si lavora per fare questo passaggio di gestione”.

“Non vogliamo arrenderci – prosegue l’Assessora Babiloni – ce la stiamo mettendo tutta per salvare il mercatino, anzi, per miglioralo e riqualificarlo, riportando l’attenzione su quelle che erano le nostre tradizioni, a quello che era un tempo questo mercatino storico, con ovviamente una visione più moderna e al passo con i tempi. Nonostante la gestione di un evento come questo sia davvero complessa, infatti, non casualmente, è rimasto l’unico di questo tipo in regione”.