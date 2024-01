Incontro pubblico sulla Tariffazione Puntuale a San Martino in Rio

Dal 1° gennaio 2024 il Comune di San Martino in Rio ha avviato il sistema di Tariffazione Puntuale, con l’obiettivo di migliorare sempre più la raccolta differenziata, già oggi pari a circa l’80%, e in conformità con quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti.

Per preparare i cittadini al nuovo sistema, negli scorsi mesi il Comune, in collaborazione con Iren, ha realizzato numerose attività per informare sulle nuove modalità di raccolta, fornendo materiali informativi, oltre alle nuove pattumiere per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, ciascuna dotata di microchip, e del rifiuto organico.

Per sensibilizzare ulteriormente gli utenti, sono stati inoltre promossi alcuni incontri pubblici per illustrare in modo approfondito le novità̀ del nuovo servizio: il prossimo incontro si terrà mercoledì 17 gennaio alle ore 19:00, presso la Sala d’Aragona della Rocca Estense in C.so Umberto I.

Per richieste e informazioni sulla raccolta dei rifiuti o segnalazioni ambientali, è possibile contattare il Servizio Customer Care Ambientale tramite l’app Iren Ambiente, telefonare gratuitamente al Numero Verde 800 212607 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00) oppure inviare una mail all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Per informazioni e richieste sulla Tariffazione Corrispettiva Puntuale, è invece possibile rivolgersi al Servizio Clienti telefonando, anche da cellulare, al Numero Verde 800 969696 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00) oppure inviando una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it.