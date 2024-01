That’s Amore, il 13 gennaio in scena al Teatro Troisi di Nonantola

“Rassegne Ospiti” del Teatro Troisi di Nonantola, il primo appuntamento del 2024 è in programma sabato 13 gennaio alle ore 21.00 con la commedia musicale “That’s Amore” della Compagnia delle Mo.Re. Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita, in barba a tutte le differenze e difficoltà.

That’s Amore

Non si conoscono. Lui è lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Lui e Lei sono cacciati di casa. Lei e Lui affittano per uno strano scherzo del destino lo stesso appartamento. Lui e Lei sono costretti a passare un intero weekend insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando arriva “L’altro”. In una girandola di situazioni una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni originali, una vera e propria commedia musicale “da camera”.

Informazioni

Biglietto: € 15.00

Biglietti acquistabili su www.liveticket.it

Per ulteriori informazioni: biglietteria.more@gmail.com – 370 3627232

COMPAGNIA DELLE MO.RE.

Martina Caliumi, Rocco Americo, Federico Leoni.

Regia: Fabio Scattarelli.

Aiuto regia: Marina Governatori.