Gioco d’azzardo, a Maranello un talk per svelarne i meccanismi

Uno spettacolo sul gioco d’azzardo, aperto alle scuole e alla cittadinanza. Martedì 16 gennaio all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello va in scena “Fate il nostro gioco”, talk-spettacolo proposto da Taxi1729, in mattinata per gli studenti delle scuole cittadine e in serata alle 21 per tutta la cittadinanza, ad ingresso gratuito.

Lo spettacolo nasce con l’obiettivo di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, utilizzando la matematica e la psicologia come antidoti logici per creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti.

Il talk si fonda su un ampio studio della matematica e della psicologia del gioco d’azzardo, completamente originale, ideato da Taxi1729, una società di divulgazione scientifica torinese. Il progetto nasce grazie a una mostra dedicata alla matematica del gioco d’azzardo, e da allora si è sviluppato trasformandosi in molte diverse esperienze: una conferenza, un laboratorio, una mostra, un format tv, un corso di formazione per insegnanti e operatori sanitari e un libro.

“In un’ora e mezza circa”, spiegano gli organizzatori, “smontiamo alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituiamo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, video e una continua interazione con il pubblico. E’ qualcosa che va oltre la tradizionale conferenza, che unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente, è una performance dal vivo più pop di una conferenza, più seria di uno show”.

L’attività si inserisce all’interno del Piano locale GAP (prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico) ed è organizzata dal Comune di Maranello e dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.