Fiorano: l’addio di Lapam Confartigianato a Roberto Rosi, titolare dell’omonima tabaccheria

«È una di quelle notizie che non vorremmo mai apprendere. Perdiamo un uomo di grandi valori e sempre molto attento alle necessità della comunità e della nostra associazione». Il presidente Lapam Confartigianato di Fiorano Modenese Ercole Leonardi, a nome di tutta l’associazione datoriale, esprime profondo dolore per la notizia della scomparsa di Roberto Rosi, titolare dell’omonima tabaccheria in via Statale a Fiorano Modenese. Rosi, imprenditore classe 1965, era associato a Lapam Confartigianato sin dal 1993, rappresentando un punto di riferimento per l’associazione e per tutto il territorio del comune.

«Sentiamo profondo dolore – continua Leonardi – e tutta l’associazione esprime cordoglio ai familiari per questa perdita. Roberto è sempre stato un nostro punto di riferimento: i suoi interventi hanno sempre offerto spunti di riflessione significativi e certamente, nel futuro, non dimenticheremo i suoi consigli e i suoi suggerimenti volti a una crescita collettiva».