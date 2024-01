Due denunce nel modenese dei Carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica e tentato furto

Nella tarda serata del 9 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto transitare un ciclomotore, il cui conducente non indossava il casco protettivo.

I militari hanno cercato di fermarlo, ma l’uomo si è dato alla fuga, abbandonando il mezzo in strada, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e identificato.

Si trattava di un 40enne del posto che, sottoposto al test con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso superiore a quello imposto dalla legge. L’uomo, nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il ciclomotore, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro sono intervenuti presso un supermercato del luogo, ove era stato segnalato un furto.

Sul posto, dopo l’iniziale controllo di personale addetto alla vigilanza, i militari hanno identificato una 39enne che aveva superato le casse, senza pagare una spesa il cui valore ammontava a circa trecento Euro. La donna è stata segnalata all’ Autorità Giudiziaria per tentato furto, mentre la refurtiva è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.