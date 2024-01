Tentano rapina in supermercato a Bologna, arrestati in flagranza di reato

Nel tardo pomeriggio del 7 gennaio, intorno alle ore 19:45, due individui sono stati arrestati in flagranza di reato per tentata rapina in concorso presso un supermercato in via Marconi a Bologna. I responsabili, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati fermati mentre tentavano di compiere un furto all’interno del negozio.

Durante il regolare servizio di controllo del territorio, la Sala Operativa inviava le Volanti del Commissariato Due Torri San Francesco e dell’U.P.G.S.P. in risposta a una segnalazione di furto all’interno del supermercato. Il personale del negozio aveva fermato due individui segnalando il fatto alla Polizia su linea 113.

Gli agenti intervenivano tempestivamente, raggiungendo il supermercato e collaborando con la guardia giurata e l’addetto antitaccheggio. Dalle prime ricostruzioni emergeva che situazione diveniva tesa quando i sospettati, agitati, iniziavano a opporsi al controllo e a minacciare gli addetti alla vigilanza. Gli stessi sarebbero stati fermati nell’atto di uscire dalla corsia di uscita senza acquisti, ma con diversi generi alimentari occultati

Durante la colluttazione, uno degli uomini spintonava l’addetta alla vigilanza nella sua tentata fuga verso l’uscita del parcheggio interrato; tentativo vano in quanto la stessa impediva che l’uomo fuggisse.

Entrambi i sospettati – italiani sulla trentina, uno con pregiudizi e precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, l’altro con numerosi precedenti di analogo tenore – venivano arrestati in flagranza di reato per tentata rapina in concorso: su disposizione del Pubblico Ministero, al termine degli atti di rito è stata disposta la traduzione presso la casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna.