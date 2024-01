Raid vandalico in un bar adiacente la stazione di Rubiera: denunciati quattro minorenni

Sono usciti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno compiendo una serie di atti vandalici ai danni di un bar adiacente la stazione ferroviaria di Rubiera. Si tratta di quattro minorenni che nella notte di capodanno, giunti presso la veranda esterna del bar, hanno dapprima esploso colpi con una pistola a salve, poi si sono accaniti contro la veranda esterna danneggiando le sedie ed i tavolini in plastica, quindi li hanno lanciati sul binario 1 dell’adiacente stazione ferroviaria.

Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Rubiera, supportate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di risalire ai 4 presunti autori dell’atto vandalico, denunciati in stato di libertà all’A.G. minorile del capoluogo felsineo per il reato di danneggiamento in concorso. Sono quattro 17enni, tutti residenti nel reggiano. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Intorno all’una di Capodanno, i quattro si sarebbero recati presso il bar adiacente la stazione ferroviaria di Rubiera, in quel momento chiuso, esplodendo colpi con una pistola a salve. Il responsabile del bar ha avvisato i carabinieri avendo visto dalle telecamere che alcuni giovani avevano effettuato atti vandalici alle sedie e ai tavolini dell’esercizio, per poi gettarli sul binario della stazione ferroviaria. I quattro avevano inoltre distrutto il vetro della bacheca con la locandina degli arrivi/partenze dei treni. Quando i militari sono giunti sul posto i giovani si erano dileguati. Alle successive ore 04:00, il rappresentante legale del bar contattava nuovamente il 112, segnalando la presenza degli stessi giovani nei pressi della stazione ferroviaria. La pattuglia giunta sul posto identificava i quattro 17enni, mentre il responsabile del bar si recava dai carabinieri per formalizzare la denuncia. I militari avviavano tempestivamente approfondite indagini. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste presso la stazione, i presunti autori del danneggiamento venivano individuati nei 4 minori identificati durane la notte, circostanza per cui i giovani sono stati denunciati alla Procura minorile del capoluogo felsineo.