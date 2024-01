Proseguono i controlli dei Carabinieri per tutelare la sicurezza stradale

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena in questi giorni stanno intensificando i servizi che interessano sia il centro urbano del capoluogo, sia le zone periferiche della provincia. Nella giornata dell’8 gennaio, nell’ambito di questi servizi rinforzati sul territorio, sono stati eseguiti mirati controlli alla circolazione stradale, finalizzati a contrastare i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, spesso causa di sinistri stradali in cui si mette a rischio la propria incolumità, oltre a quella degli altri utenti della strada.

Ed è questo il caso di una 65enne che, a metà dicembre, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo, fuoriuscendo dalla carreggiata mentre era alla guida della propria utilitaria. Sul posto era intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Felice sul Panaro.

I militari, dopo aver soccorso la conducente, avevano riscontrato una condizione alterata, presumibilmente dovuta all’abuso di alcol. Gli accertamenti di laboratorio, eseguiti dopo il suo trasporto in ospedale, hanno confermato un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito dalla legge.

La donna è stata segnalata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e nel contempo i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida.

Nel corso dei controlli su strada, i militari della Stazione di Formigine hanno identificato un 24enne del luogo, che è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana, detenuta per uso personale.

Stessa sorte è toccata a un 22enne che, sottoposto a controllo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, è risultato in possesso di una modica quantità di hashish.

Nei confronti di entrambi è stata contestata una violazione amministrativa con contestuale segnalazione alla Prefettura.