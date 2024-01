In scadenza le iscrizioni al corso mascherato di Formigine

Ultima chiamata per l’iscrizione al corso mascherato del Carnevale di Formigine per carri, automobili, carrozze e gruppi di maschere. Le date sono giovedì 8, domenica 11 e martedì 13 febbraio 2024.

Giunta alla 66esima edizione, e organizzata dall’Associazione per la gestione del Carnevale dei Ragazzi, la festa coinvolge ogni anno l’intera cittadinanza, unendo grandi e piccoli nella magica atmosfera del travestimento e dell’allegria.

Afferma l’Assessore alla Cultura Marco Biagini: “Oltre a richiamare i residenti, il Carnevale di Formigine attira ogni anno numerosi visitatori provenienti da fuori che giungono in città desiderosi di partecipare, in particolare, alla spettacolare e caratteristica sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. La festa che ne scaturisce è un evento che fa incontrare diverse generazioni e le unisce per celebrare insieme un’esperienza che va oltre il semplice divertimento. Il Carnevale è spirito di condivisione, appartenenza. È trasformare per un giorno una semplice maschera in un simbolo di libertà che permette ad ognuno di esprimere la propria individualità, esorcizzare una paura, mettere in luce un’ambizione. Ed è, soprattutto, un’occasione speciale per rinsaldare i legami della comunità e per rendere la città un vivace palcoscenico dove la tradizione, il divertimento e l’unità si fondono”.

Per partecipare alla sfilata in maschera come carri, automobili, carrozze e gruppi di maschere, è dunque possibile compilare l’apposito modulo presente nella sezione avvisi del sito Internet del Comune e inviarlo entro il 10 gennaio a cultura@comune.formigine.mo.it.