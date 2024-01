Il turismo nel Comune di Pavullo nel Frignano cresce e segna un +25.3% rispetto al 2022

I dati parlano chiaro e premiamo tutta la Provincia di Modena, secondo il Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna, infatti, nel periodo compreso tra Gennaio e Ottobre 2023 anche la Città di Pavullo ha avuto un incremento del flusso turistico del +25.3% e un aumento dei pernottamenti del +19% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022. “La misurazione, seppur provvisoria perchè manca di tutti i dati di riferimento del periodo invernale, è significativa perchè dimostra quanto, il lavoro che stiamo portando avanti nel corso di questi primi 2 anni di Amministrazione, sia positivo per il nostro territorio e per il suo tessuto commerciale e turistico” commenta Daniele Cornia Assessore al Turismo della Città di Pavullo nel Frignano.

Di grande interesse sono le misurazioni dei mesi di Giugno 2023, che segna un incremento del +75.3% sui flussi turistici rispetto al 2022, di Luglio 2023 con un +36.8% e di Settembre 2022 che evidenzia un incremento del 38.3% sul 2022 e del 5.2% anche rispetto allo stesso periodo di rifermento nel 2019, ultimo anno prima della Pandemia da Covid-19 che ha fatto, inevitabilmente, precipitare questi dati per gli anni a seguire. Dato molto importante anche per quanto riguarda i pernottamenti dei turistici stranieri che aumentano del 55.4% rispetto al 2022 e del 47.8% rispetto al 2019. Unica nota negativa per Pavullo riguarda invece il confronto con i flussi turistici generali del periodo pre-pandemico, Gennaio-Ottobre 2019, che evidenziano come la Città debba ancora recuperare un 17.8% rispetto al passato, anche se la situazione risulta comunque migliore rispetto

ad altri Comuni dell’Appennino, come ad esempio Fanano che registra un -34.7%.

“I numeri positivi della stagione estiva, in concomitanza con gli eventi più importanti organizzati nella nostra Città, come la Fiera dell’Economia Montana, la Notte Verde, la Festa della Crescentina, i Mondiali di Volo a Vela e i Campionati Europei di Volo Acrobatico, sottolineano quanto sia fondamentale l’organizzazione di un Calendario interessante di manifestazioni per attrarre i visitatori sul nostro territorio. Da tenere a mente sono però anche i dati di riferimento rispetto al 2019, che denotano come il nostro Comune debba ancora colmare un gap del 17.8% rispetto ai flussi turistici del periodo pre-pandemico 2019: questo è un obiettivo sfidante che ci impegna a non fermarci ai primi dati positivi ma a continuare a lavorare per arricchire il palinsesto degli eventi e a potenziare la nostra offerta turistica valorizzando al meglio il turismo slow, culturale ed enogastronomico. Tuttavia rimaniamo fiduciosi di chiudere il 2024 in positivo, mancando all’appello tutte le rilevazioni del periodo invernale e natalizio di Novembre e Dicembre”.

Proprio nella direzione dello sviluppo turistico vanno i recenti protocolli d’intesa firmati

dall’Amministrazione Venturelli con la Provincia di Modena per il riconoscimento della Via Vandelli e la promozione della Via Romea Imperiale, con il Comune di Nonantola per la valorizzazione della Via Romea Nonantolana, la riqualificazione della Carta Escursionistica dei Sentieri del territorio di Pavullo nel Frignano e la richiesta di aderire al progetto “Brand Ducato Estense”, promosso e finanziato dal Ministero della Cultura.