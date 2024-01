Il Centro per le Famiglie arriva a Fiorano Modenese

Nel Comune di Fiorano Modenese apre una nuova sede del Centro per le Famiglie Distretto Ceramico, spazio dedicato a genitori e figli del territorio nella splendida cornice di Villa Cuoghi. L’inaugurazione si terrà sabato 13 gennaio alle ore 10.00 proprio presso la struttura, sita in via Gramsci 32.

Ci aspetta una mattina ricca di proposte, tra cui: un laboratorio creativo con l’utilizzo di materiale di recupero a cura di Fantasmagoriche, momenti di gioco rivolti a famiglie con bambini di tutte le età, merenda con cioccolata calda proposta dall’associazione ACAT e della buona musica curata dagli Amici della musica “Nino Rota”. Durante la mattinata verranno consegnati i kit di benvenuto ai nuovi nati del Comune fioranese, iniziativa che ha preso avvio lo scorso anno. L’ingresso è libero e gratuito. Partecipano e collaborano all’evento le associazioni: ArteVie, Auser, Circolo Nuraghe, Club “Amici di Fiorano“, Dimòndi Clown Onlus, Rotary Club Sassuolo.

Dal 15 gennaio la sede sarà aperta gratuitamente al pubblico il lunedì e il martedì dalle 9.00 alle 13.00 con “Spazio aperto” e si potrà accedere al Centro per giocare e socializzare con altre famiglie, mentre ogni mercoledì mattina (9.00-13.00) sarà dedicato a iniziative per futuri e neogenitori (0-12 mesi).

“Il 2024 – commenta l’assessore Luca Busani – si apre con una nuova buona notizia per le famiglie fioranesi: dopo aver chiuso il 2023 con un ulteriore aumento di posti nei nidi comunali, inauguriamo la sede fioranese del Centro per le Famiglie, perché è importante offrire nuovi strumenti educativi a quanti più bambini possibile. Sostenere il loro presente significa infatti consolidare il nostro futuro”.

I contatti del Centro relativi alla sede fioranese sono: tel. 0536/940920, mail centroperlefamiglie.fiorano@distrettoceramico.mo.it. Per rimanere aggiornati sulle novità del Centro per le Famiglie Distretto Ceramico si possono seguire le pagine social relative o consultare il sito web.