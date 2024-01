Cominciano nell’ex-scuola “Orso Biondo” i lavori per la nuova sede del “Centro bambini e genitori”

Domani, mercoledì 10, inizieranno i lavori in una porzione della ex-scuola “Orso Biondo”, di proprietà comunale: l’intervento è funzionale alla riorganizzazione del Centro bambini e genitori “Scubidu”, per consentire il suo trasferimento in quei locali ora non utilizzati.

Sono previste opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di una porzione del fabbricato, al fine di adeguarlo alle esigenze dello “Scubidu”, attualmente in viale De Amicis di fianco al “Mac’é”, che vi troverà sede.

L’area delle lavorazioni – che si svolgeranno indicativamente fra le 8 e le 18 circa – sarà segnalata da recinzione di cantiere e da segnaletica sul posto, anche allo scopo di creare il minor disagio possibile all’utenza delle attività presenti (Scuola per l’infanzia “I girasoli”)

Salvo imprevisti, la conclusione dei lavori contemplati dal progetto è prevista entro la fine del luglio prossimo.