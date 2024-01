Al via la prevendita del nuovo centro GimFIVE di Sassuolo: prezzo bomba

Con l’inizio del nuovo anno si è soliti fare bilanci di quello appena passato, GimFIVE non può che essere soddisfatta di quanto sin qui raggiunto, il suo format vincente, resta infatti il fitness più conveniente d’Europa, ha portato il Presidente Gambaccini ed il suo team a poter contare oggi 13 palestre già attive dislocate su Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Ma GimFIVE nel 2023 non si è accontentata affatto ed anzi ha anzi continuato la sua ascesa sbalorditiva verso il successo, sono infatti 4 i centri ulteriori in cui è partita la prevendita.

Tra le nuove ‘stelle’ nate in GimFIVE, vi è la palestra di Sassuolo sita in via Circonvallazione Nordest 181, proprio di fianco all’Esselunga, ove appunto è iniziata la prevendita, questo è davvero il momento propizio per tutti gli incerti, dato il prezzo lancio incredibile, per mettere da parte tutte le esitazioni e pensare ad un 2024 all’insegna del benessere e della salute fisica e mentale, ricordiamo che i latini dicevano ‘mens sana in corpore sano’. Troppo spesso per mancanza di tempo, costi alti e voglia, si continua a rimandare l’iscrizione in palestra, ora i residenti di Sassuolo e aree limitrofe non avranno più alcuna scusa, il prezzo per poter acquistare il proprio abbonamento, per chi approfitterà della prevendita, è di 9.90 al mese.

Le tessere in prevendita saranno chiaramente limitate e si procederà fino ad esaurimento scorte, vi consigliamo dunque di non perdere l’occasione di iscrivervi in un centro all’avanguardia con nuove attrezzature.

Ricordiamo chiaramente che al nuovo centro potranno anche accedere tutti coloro che già hanno abbonamenti attivi su altre palestre GimFIVE, si pensi a coloro, ad esempio, che frequentano la palestra di Fiorano, distante solo pochi minuti dalla nuova ‘nata’. Per i già tesserati è infatti possibile frequentare tutti i centri in Italia a marchio GimFIVE.

Ancora ci pensi? Spargi la voce tra i tuoi conoscenti, invita amici e parenti ‘pigroni’ e mettiti in gioco per un 2024 all’insegna della salute, ti aspettiamo! Per accaparrarti una delle ultime tessere a soli €9,90 al mese passa in palestra, per scoprire orari e modalità, puoi facilmente consultare il sito www.gimfive.com.