Tragedia a Reggio Emilia, 13enne muore stroncato da un malore a scuola

Un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media, è morto questa mattina in una scuola in centro a Reggio Emilia. Intorno alle 8:00 l’alunno stava per salire le scale che lo conducevano in classe, quando all’improvviso ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Il personale scolastico lo ha subito soccorso e ha chiamato immediatamente il 118. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari e la corsa disperata all’ospedale Santa Maria Nuova, ogni tentativo è stato vano ed è stato constatato il decesso.