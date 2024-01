Scuola, a Carpi risolto guasto Enel all’Istituto Da Vinci

Martedì 9 gennaio riprenderanno regolarmente le lezioni all’istituto Da Vinci di Carpi, che erano state sospese nella giornata di lunedì 8 gennaio a causa di un guasto alla rete elettrica di Enel avvenuto nelle ore notturne tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio.

Il disservizio, che aveva provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica all’istituto, è stato risolto dai tecnici di Enel e il personale della Provincia di Modena, dopo le opportune verifiche dei locali dell’istituto, ha disposto la ripresa delle attività didattiche.

All’Istituto Leonardo da Vinci per l’anno scolastico in corso sono iscritti 1.032 studenti distribuiti in 45 classi.