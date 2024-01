Sassuolo: l’elenco dei biglietti vincitori del Concorso di Natale dei Commercianti del Centro

Oltre 70 premi, tra cui 4 buoni per un viaggio. Sono stati estratti nel pomeriggio dell’Epifania, in piazza Garibaldi, i biglietti vincitori del Concorso di Natale organizzato, anche quest’anno, dal Comitato Commercianti del Centro Storico con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Per ogni acquisto minimo di € 30, nei negozi aderenti all’iniziativa, fino al 31 dicembre scorso è stato possibile ricevere un biglietto per partecipare.

Per quanto riguarda i primi quattro premi, consistenti in buoni da spendere per un viaggio: il biglietto numero 11690, omaggiato da Da.li Home, si è aggiudicato il buono da 1500 €; il buono da 500€ è andato al biglietto numero 09488 omaggiato da Oreficeria Sghedoni; quello da 300 € al biglietto numero 06495 omaggiato da Foto Star; quello da 200€ al biglietto numero 06507 omaggiato da Foto Star.

A seguire tutti i biglietti vincenti: