Recuperata dalla Polizia locale di Mirandola una bicicletta rubata

La Polizia Locale di Mirandola ha restituito al legittimo possessore, una bicicletta modello mountain bike che era stata rubata, presso la Stazione di Cividale, lo scorso Giugno. Un’inconveniente che, anzichè cadere nel dimenticatoio, ha messo al lavoro gli agenti i quali, grazie ad una segnalazione, rintracciavano il ciclo lo scorso 4 Gennaio nei pressi della fermata Bus di Viale della Libertà.

Dopo svariati minuti di attesa e di appostamento, e dopo che l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del suddetto Comando avesse verificato oltre ogni ragionevole dubbio che la Mountain Bike in questione fosse effettivamente la medesima oggetto del furto come da querela orale di parte sporta, si materializzava un individuo che, dopo aver aperto con le chiavi, veniva immediatamente fermato dagli Agenti. Accompagnato presso gli Uffici del Comando, l’uomo – un trentacinquenne di nazionalità Romena con precedenti penali – veniva fotosegnalato e denunciato a piede libero per il reato di ricettazione, per il quale sarà deferito all’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.

La bicicletta oggetto furto è stata prontamente restituita all’avente diritto, proprietario del mezzo in oggetto.

“Una buona notizia che sottolinea l’importanza, in caso di furto, della denuncia e di rapporto stretto fra cittadini e le forze dell’ordine – commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per lo zelo e l’efficacia dimostrata, rinnovando ancora una volta come Mirandola sia e rimanga territorio ostile per i malintenzionati”.