Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 9 gennaio 2023

Al mattino sereno o poco nuvoloso con addensamenti nuvolosi sulla Romagna senza piogge. Nel corso della serata tendenza ad aumento della copertura nuvolosa con assenza di precipitazioni.

Temperature in diminuzione, minime tra 1 grado delle pianure interne e 4/5 gradi del settore costiero; possibilità di deboli gelate nelle aree di aperta campagna e nei fondovalle. Massime tra 5 e 7 gradi. Venti in prevalenza deboli, dai quadranti settentrionali, con rinforzi e/o raffiche su mare, costa riminese e crinale appenninico. Mare al mattino mosso sotto costa sul settore costiero centro-settentrionale, molto mosso sul resto del litorale. Nel corso del pomeriggio moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)