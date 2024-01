“Paloma” e “Piccolo Sushi”: emozioni in scena al Teatro di S.Ilario

Due spettacoli da non perdere per la stagione promossa da Teatro L’Attesa, associazione 5T e Comune di Sant’Ilario d’Enza. Due occasioni per ammirare le creazioni di Factory Compagnia Transadriatica, una delle realtà più dinamiche e talentuose della scena italiana del teatro di figura.

Giovedì 11 gennaio (ore 21, ingresso 12 euro. Ridotto 8 euro) una serata tout public con “Paloma”, drammaturgia e regia Tonio De Nitto. Menzione Eolo Awards 2022, gli Oscar del Teatro di figura, “per la cura e l’attenzione con cui Michela Marrazzi, anima, nel vero senso della parola, una marionetta ibrida in gommapiuma con le fattezze di una donna anziana alla ricerca del suo tempo passato, infondendole una tenerissima carica di umanità in uno spettacolo di toccante melanconia, a cui fa da contraltare il fisarmonicista Rocco Nigro che, con tanto di metronomo a fianco, le rammenta come il tempo sia un nemico inesorabile con cui fare i conti.”

Domenica 14 gennaio (ore 16.30) è la volta di “Piccolo Sushi” (età consigliata: per tutti dai 4 anni; biglietto unico 5 euro), storia di un ragazzino che cerca sé stesso e il suo posto nel mondo. In un angolo sperduto del Giappone, si ritrova, senza volerlo, schiacciato dalle tradizioni e dalle aspettative della sua famiglia, quelle di portare avanti l’attività ereditata, ovvero la vendita del pesce da strada. Ma Sushi, pur mettendocela tutta, non riesce proprio perché i suoi occhi immaginano, le sue mani creano e la sua mente viaggia lontano. Solo una voce lo guida nel suo percorso, una voce familiare fatta di insegnamenti preziosi, gli haiku, che affondano le radici nella cultura giapponese e brillano come stelle per rincuorarlo e indicargli la via. Questa volta Michela Marrazzi utilizza una tecnica di animazione molto particolare, una marionetta ibrida a taglia umana manipolata attraverso l’utilizzo della bocca. Un lavoro di estrema precisione che rende ancora più magica la presenza scenica di Sushi.

Prevendite: Tabaccheria Merlini, piazza Repubblica, Sant’Ilario d’Enza. Prenotazione telefonica: 328 6019875.