“Gli occhi del musicista” dedica la puntata del 9 gennaio a Pierangelo Bertoli

E’ dedicata a Pierangelo Bertoli la puntata del programma di Enrico Ruggeri con Flora Canto, in onda martedì 9 gennaio alle 23.30 su Rai 2. Alberto Bertoli, filgio del cantautore, racconterà in studio il suo rapporto con il padre e la passione per la musica che ha ereditato e si esibirà interpretando alcuni pezzi fondamentali nella storia dell’artista.

Interverranno anche Renzo Rubino, Omar Pedrini e i Tazenda che eseguiranno con Enrico Ruggeri la storica ‘Spunta la Luna dal Monte’, cantata con Pierangelo Bertoli al Festival di Sanremo del 1991.

Ospite della banda anche la cantautrice, direttrice d’orchestra e musicista Andrea Mirò che si esibirà in un duetto con Ruggeri. In collegamento, per raccontare dell’Italia al tempo di Bertoli e del suo rapporto con la musica, interverrà il Fausto Bertinotti.

Non mancherà, in ogni appuntamento, l’intervento del filosofo Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, racconterà il significato di due parole chiave legate alla storia del cantautore.