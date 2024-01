FRA’ San Francesco, la superstar del Medioevo in scena al Teatro Michelangelo di Modena

Giovedì 11 gennaio al Teatro Michelangelo di Modena, Giovanni Scifoni in Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo.

La data si inserisce nel cartellone 2023-2024 del Teatro Michelangelo sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2023”.

Dato il tutto esaurito di giovedì, la Direzione del teatro insieme alla Compagnia, hanno deciso di aggiungere una replica straordinaria in cartellone domenica 14 Aprile alle ore 18. I biglietti sono già in vendita sia online che in biglietteria.