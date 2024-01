L’Appennino reggiano abbraccia le Azzurre del volley sorde: Cavola forum gremito da 300 spettatori

E’ stata davvero una grande festa, prima in campo e sugli spalti gremiti del palasport e poi nel salone del centro congressi del Cavola Forum. La Nazionale Italiana Volley Sorde ha affrontato le reggiane del Fos Wimore Centro Volley Reggiano in un allenamento congiunto in preparazione ai campionati mondiali di Okinawa e poi ha partecipato all’Epifania Party di Appennino Volley Team, società presieduta da Roberto Zanini che sviluppa la propria attività nei comuni di Castelnovo ne Monti, Toano e Villaminozzo e che coinvolge giovani pallavolisti di tutta la montagna.

E’ stata una giornata storica per l’Appennino Reggiano con oltre 300 spettatori al Cavola Forum e con ben 12 formazioni giovanili locali che hanno gioiosamente festeggiato la maglia azzurra della Nazionale Italiana. Una giornata che è iniziata con l’Inno di Mameli segnato in lingua LIS dalle giocatrici, continuata con un bellissimo spettacolo agonistico e poi terminata a tavola con tigelle, formaggi e salumi per tutti grazie alla Pro Loco di Cavola.

In 300 hanno applaudito le azzurre prima in campo e poi sul palco del Forum dove la capitana Ilaria Galbusera ha promesso che in Giappone la squadra farà di tutto per conquistare una medaglia e poter ritornare a Toano e Castelnovo ne Monti a festeggiarla in condivisione con tutti i tifosi. Alla buona riuscita del raduno hanno collaborato anche la Pro Loco di Toano, la Latteria Sociale La Collina di Massa di Toano, la Fipav Reggio Emilia, l’Albergo Miramonti di Toano, la Asd Appennino Volley Team ed Atletic Progetto Montagna che ha messo a disposizione il proprio pulmino per i transfer delle azzurre. La partita, bella e combattuta, ha registrato il successo per 3 a 1 della formazione reggiana allenata da Augusto Sazzi. Il raduno delle azzurre a Toano rientra nell’ambito delle attività del Centro Tecnico Federale Sport Sordi incluso nel progetto Sport Valley della Regione Emilia-Romagna. La serata al Cavola Forum è stata brillantemente condotta da Luca Simonelli.