Castelnovo Monti: rinnovata postazione con defibrillatore in piazzale Dorando Pietri

Ieri mattina è stata inaugurata la nuova postazione con Defibrillatore Semiautomatico (Dae) installata presso il Supermercato Sigma Busanelli in via piazzale Dorando Pietri.

“Il defibrillatore – afferma il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini – in precedenza era collocato presso il centro sportivo di via dei Partigiani, ma in una zona poco visibile. La nuova postazione invece è in un punto di forte passaggio di persone e di conseguenza potrà essere utile sia per il centro sportivo che per il vicino Circolo Tennis, oltre che per il supermercato e le abitazioni limitrofe. Il Dae è dispositivo salvavita: possiamo contare su una rete abbastanza fitta presente in diversi punti del nostro territorio, che rappresenta un presidio fondamentale. Ogni anno in Italia si verificano circa 60.000 arresti cardiaci. L’intervento con il defibrillatore può fare la differenza, aumentando notevolmente la speranza di sopravvivenza di chi deve essere rianimato. È fondamentale ovviamente la disponibilità dello strumento elettronico, ma anche poter contare su persone che lo sappiano utilizzare. Fortunatamente ad oggi, nel nostro Comune, già 800 persone sono state formate attraverso i corsi che regolarmente organizziamo, e sono abilitate all’uso del Dae”.

Quello di sabato è stato un momento di festa bello e partecipato da tante persone della comunità castelnovese e non solo. All’evento è intervenuto anche il Sindaco di Castelnovo Enrico Bini.