Alla Banda della Guardia di Finanza l’onore di chiudere le celebrazioni ufficiali del Primo Tricolore

Nella mattinata del 7 gennaio 2024, la Banda della Guardia di Finanza ha avuto l’onore di chiudere con uno straordinario concerto le celebrazioni ufficiali del Primo Tricolore, nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797.

L’esibizione, che si è tenuta presso il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia alla presenza delle massime Autorità civili, religiose, militari e tanti cittadini, ha visto l’esecuzione di importanti opere musicali, quali: “La Bandiera dei Tre Colori”, “Fantasia Militare” di Amilcare Ponchielli, “Nabucco” di Giuseppe Verdi, “I Pini della via Appia” di Ottorino Respighi, “Amarcord” di Nino Rota ed, in chiusura, l’Inno Nazionale.

La cornice celebrativa della giornata della Bandiera è stata altresì arricchita dallo schieramento nella Piazza antistante al Teatro di numerosi mezzi e militari del Corpo, rappresentanti le varie specialità – quali le componenti territoriali, il comparto aereonavale, le unità cinofile, il soccorso alpino ed atleti dell’Associazione dilettantistica sportiva Guardia di Finanza Emilia Romagna – che, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, hanno raccolto l’entusiasmo e l’apprezzamento di tanti cittadini reggiani, avvicinatisi per chiedere informazioni ed ammirare mezzi, strumenti tecnologici come droni e unità navali. La curiosità dei più piccoli è stata particolarmente attratta dalle unità cinofile presenti.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza nasce ufficialmente nel 1926, riunendo in un’unica compagine strumentale le diverse Fanfare che fin dal 1883 erano state istituite presso alcuni Reparti del Corpo.

Attualmente è un complesso artistico stabile composto da un Maestro Direttore, un Maestro Vice Direttore, un archivista e 102 esecutori provenienti dai diversi Conservatori italiani ed incorporati, attraverso una accurata selezione, tramite concorso pubblico.

Durante la sua lunga ed intensa attività concertistica, la Banda si è esibita presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane, tra le quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Massimo ed il Politeama di Palermo, la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania, il Flavio Vespasiano di Rieti ed il Petruzzelli di Bari.

Numerosi ed apprezzati sono stati i concerti, in occasione di eventi straordinari, tenuti a Roma nelle Basiliche di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e di Massenzio e memorabile l’esibizione, alla presenza del Pontefice Giovanni Paolo II, nella splendida Basilica di San Pietro.

Molteplici le collaborazioni con alcune delle più famose orchestre sinfoniche italiane ed internazionali: la RAI di Torino, il Maggio Musicale Fiorentino e il Festival dei Due Mondi di Spoleto nonché con artisti di fama mondiale quali: Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, Renzo Arbore, I Pooh, Gianni Morandi, Albano Carrisi e tanti altri personaggi dello spettacolo. Il Complesso Bandistico si è recato ripetutamente all’estero, ove ha effettuato apprezzate tournée in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

In particolare, nel 2002 a New York, in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day, ha tenuto un coinvolgente ed emozionante concerto a Ground Zero, prima Banda militare al mondo dopo la Boston Simphony Orchestra, nel luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo i tragici fatti dell’11 settembre 2001.

Speciale, altresì, la partecipazione al 92° Gran Premio di Formula Uno svoltosi, nel 2021, nell’Autodromo di Monza ove, unico ed avvincente, è stato il concerto, sullo storico circuito, tenuto in occasione del centenario dell’inaugurazione.

Coinvolgente, infine, la presenza a Sanremo, nella serata finale della 72° edizione del Festival della canzone italiana.

La riconosciuta professionalità della Compagine musicale, unita alla qualità del suono e alla sensibilità interpretativa la rendono uno delle più prestigiosi a livello internazionale e gli assicurano il costante successo di pubblico e di critica.

Il suo vasto repertorio costantemente attualizzato, comprendente brani originali e trascrizioni, consente di spaziare dalla musica di tradizione a quella contemporanea e può essere considerato tra i più significativi e completi.

Dalla sua costituzione la Banda Musicale è stata diretta da illustri Maestri: Giuseppe Manente, Antonio D’Elia, Olivio di Domenico, Fulvio Creux, Gino Bergamini. Dal 16 aprile 2002 è diretta dal Col. Leonardo Laserra Ingrosso.