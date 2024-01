Al via a Reggio Emilia il Trofeo delle Regioni per il Calcio da Tavolo ed il Subbuteo Tradizionale

Riprende la stagione agonistica del calcio in miniatura e si riparte subito con un appuntamento importantissimo. Nel weekend del 13 e 14 gennaio 2024, infatti, si disputerà, nel Centro Federale di Subbuteoland, in quel di Reggio Emilia, il Trofeo delle Regioni 2023 per le discipline del Calcio da Tavolo e del Subbuteo Tradizionale. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), vedrà sfidarsi i migliori atleti italiani che però, in questa occasione, non indosseranno le casacche del proprio club di appartenenza, ma difenderanno i colori della propria regione di provenienza.

Per il Calcio da Tavolo saranno ben 16 le rappresentative regionali presenti, mentre nel Subbuteo Tradizionale le squadre partecipanti saranno invece 12, per un totale di 138 giocatori selezionati e convocati dai Delegati Regionali in base ai risultati ottenuti a seguito dei tantissimi tornei disputati su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno solare appena concluso.

Nelle scorse settimane le formazioni sono state presentate ufficialmente con una live trasmessa sui canali social della FISCT, durante la quale sono anche stati sorteggiati anche i colori delle maglie che ogni rappresentativa regionale indosserà nel corso della competizione. Un’ulteriore diretta live è prevista invece per lunedì 8 gennaio 2024, alle ore 21.30, sui medesimi canali social, per il sorteggio dei gironi del torneo.

Il Trofeo delle Regioni 2023 vanta, tra i propri partners ufficiali, Joma e BTP Impianti e prevede lo svolgimento del torneo di Subbuteo Tradizionale nella giornata di sabato 13 gennaio 2024, mentre le rappresentative di Calcio da Tavolo si affronteranno nella giornata di domenica 14 gennaio 2024. La live dell’intera competizione verrò trasmessa sul gruppo Facebook “FISCT Live”, mentre sul sito ufficiale di Subbuteoland (www.subbuteoland.it) si potrà seguire l’aggiornamento costante dei risultati e delle classifiche del primo Trofeo delle Regioni di Calcio da Tavolo e di Subbuteo Tradizionale.