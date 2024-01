19 corsi formativi promossi da Lapam Confartigianato dedicati a professionisti e amanti del verde

19 momenti formativi dedicati non solo a professionisti del settore ma anche a semplici appassionati. Lapam Confartigianato organizza nell’arco di tutto il 2024 corsi di approfondimento dedicato al giardinaggio. Gli incontri di formazione per le imprese, e per i propri dipendenti, sono finalizzati all’approfondimento delle conoscenze tecniche e culturali in materia di coltivazione di giardini e piante ornamentali.

Il primo dei 19 appuntamenti si terrà lunedì 8 gennaio, a partire dalle ore 17 e fino alle ore 20, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in Via Emilia Ovest 775 a Modena. L’evento vedrà come relatore Marco Assirelli, responsabile Italia della Forza Vendita Bottos.

I relatori che hanno aderito alla programmazione sono di fama nazionale e le tematiche spaziano dai prati, potature, progettazione di giardini, manutenzione dell’attrezzatura ma ci saranno anche ospiti autori di libri, fotografo e pittrice che sapranno dare una sfumatura culturale e artistica agli appuntamenti.

I corsi sono aperti anche ai privati, ma non sono abilitanti alla professione giardiniere.

Al termine dell’anno verrà consegnato ai frequentatori dei corsi un attestato di partecipazione.