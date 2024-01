Il Sassuolo torna a vincere al Mapei Stadium contro la Fiorentina

Si è disputata la partita valida per la 19^ giornata, ultima del girone di andata per questo campionato di serie A. Il Sassuolo è sceso in campo con Consigli tra i pali, Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen, Boloca, Henrique, Berardi, Thortsved, Laurientè e Pinamonti.

La squadra guidata da Vincenzo Italiano invece arrivava a Reggio Emilia nel suo momento migliore galvanizzata tra l’altro dagli ultimi tre successi consecutivi e dai 33 punti che la vedevano al quarto posto in classifica.

Dopo soli 9’ di gioco è il Sassuolo a passare in vantaggio con Andrea Pinamonti che di destro da centro area supera Terracciano, il tutto nato da un assist dalla sinistra di Pedersen. Con quello di oggi il numero nove neroverde sale a quota 7 reti in questo girone d’andata.

Al 14’ è Laurientè che sentendo caldo il destro ci prova da lontano dando al pallone una traiettoria interessante che gira di poco oltre il palo alla destra dell’estremo difensore viola.

Urlo strozzato in gola per i tifosi di casa al 18’ quando la bandierina dell’assistente il sig. Cavallina prima (e la VAR poco dopo), annullano per fuorigioco una conclusione a rete di Berardi lanciato da Toljan.

La partita si innervosisce e tra un fallo fischiato e uno no, al 34’ Maheus Henrique rimedia un giallo che Abisso gli sventola davanti per un fallo su un difensore avversario. Poteva andare peggio considerando anche un Var ceck per possibile cartellino rosso. Un minuto dopo giallo anche per Martinez della Fiorentina.

La prima frazione di gioco è terminata con un minuto di recupero e senza particolari azioni degne di nota. Il Sassuolo è rientrato negli spogliatoi con un gol di vantaggio sotto una pioggia insistente e la delusione (momentanea) di quasi 7000 tifosi della Viola.

Il Sassuolo riparte a mille e al 47’ raddoppia con Kristian Thorstved ma Abisso richiamato dalla sala VAR va al monitor e dopo 5’ di confronto via radio annulla per la seconda volta il gol al Sassuolo.

Al 52’ doppia sostituzione per la Fiorentina che manda in campo Lucas per Arthur e uno degli ex dell’incontro ovvero Alfred Duncan (neroverde dal 2015 al 2020 ) al posto di Mandragora.

Al 61’ Ferrari tocca con un braccio in area di rigore e Abisso senza esitazione fischia l’ennesimo rigore contro il Sassuolo. Dal dischetto Bonaventura che piazza sul palo destro ma Consigli è bravissimo e ci arriva tenendo il Sassuolo ancora in vantaggio.

Al 66’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un batti e ribatti in area neroverde che ha visto anche una traversa colpita è Martinez a battere in rete ma anche questa volta il confronto tra arbitro e VAR review annulla la rete per fuorigioco.

Al 69’ un fallo a centrocampo di Domenico Berardi (non diffidato) gli costa un cartellino giallo mentre al 75’ Dionisi ha mandato in campo Tressoldi al posto di Laurienté cambiando con un 3 – 5 – 2.

Al 79’ è Berardi ad uscire per crampi al posto di Bajrami e due minuti dopo Abisso deve fermare il gioco per un colpo alla testa ai danni di Pinamonti. Come se non bastasse altra tegola per i neroverdi con Toljan che si accascia per un probabile stiramento e al suo pasto entra al minuto 85 Missori. (fuori anche Pinamonti per Mulattieri).

Si è giocato per 8’ oltre il tempo regolamentare con un Sassuolo che si è difeso e ha trovato per più di una volta lo spunto giusto anche per ripartire, il tutto con un Berardi in piedi nell’area tecnica a incitare i suoi. Triplice fischio dell’arbitro è il Sassuolo è tornato finalmente a vincere in casa da quel lontano 23 Settembre contro la Juventus. Proprio i bianconeri lo attendono a Torino per la prima del girone di ritorno.

Claudio Corrado