Servizio Civile 2024-2025: Auser Reggio Emilia ricerca 10 giovani per il progetto

È aperto il bando di Servizio Civile 2024-2025 e Auser, come ogni anno, ricerca giovani -tra i 18 e i 29 anni non compiuti- interessati a partecipare a questa opportunità.

L’organizzazione di volontariato si occupa di attività di contrasto alla solitudine (compagnia telefonica, momenti di socializzazione), di accompagnamenti socio-sanitari in supporto alla popolazione fragile, di attività varie in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni.

Auser, nell’ambito del Servizio Civile 2024-2025, mette a disposizione 10 posti: cinque a Reggio Emilia, uno a Castelnovo Monti, uno a Correggio, uno a Gualtieri, uno a San Martino in Rio, uno a Scandiano.

Il progetto è intitolato “Volontari insieme per il sociale” e ha l’obiettivo di promuovere inclusione e coesione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 15 febbraio 2024.

Al termine del bando si svolgeranno le procedure selettive, che avverranno a inizio marzo 2024, e il percorso di Servizio Civile prenderà il via il 28 maggio 2024.

La durata del Servizio Civile è di un anno e comporta un impegno di 25 ore settimanali. Gli operatori volontari che saranno selezionati con apposito colloquio sottoscriveranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che erogherà a ciascun civilista inserito nell’iter un assegno pari a € 507,30 netti.

Le informazioni complete sul bando sono reperibili sui siti www.politichegiovanili.gov.it, www.arciserviziocivile.it e sui siti internet degli enti sopra indicati, dove sono anche riportate le schede sintetiche dei progetti con le relative attività e caratteristiche.

MARTEDÌ 23 GENNAIO, alle ORE 18, si terrà un INCONTRO ONLINE aperto a tutti i giovani che volessero MAGGIORI INFORMAZIONI SUL BANDO DI SERVIZIO CIVILE: per iscrizioni e ricevere il link di partecipazione è necessario mandare un’e-mail a reggioemilia@ascmail.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL BANDO DI SERVIZIO CIVILE IN AUSER: Laura Corradini 0522 300132, presidenza@auserreggioemilia.it.