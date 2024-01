Poviglio, il dono di Davide Morstofolini scomparso il 27 dicembre

Davide Morstofolini continuerà a vivere in molti modi. Il 72enne povigliese impegnato nello sport, scomparso lo scorso 27 dicembre, è stato anima della polisportiva Audax di Poviglio, di cui fu vicepresidente per 40 anni, ma anche storico presidente del Centro Sportivo Italiano provinciale, tra il 2008 e il 2016, e poi apprezzato dirigente anche a livello regionale e nazionale.

I famigliari hanno devoluto alla società Audax e alla parrocchia Santo Stefano di Poviglio i fondi raccolti in occasione della sua scomparsa e così pure anche i proventi raccolti durante le esequie, destinandoli per l’attività della scuola dell’infanzia parrocchiale di cui Davide, con la sua famiglia, sono stati attivi benefattori. All’inizio del 2023 a Davide era stata diagnosticata una malattia, contro la quale ha lottato senza mai perdere il suo spirito positivo continuando la sua attività nel Csi sino a novembre inoltrato, come direttore tecnico regionale e responsabile della commissione tecnica nazionale per il settore Volley.

“Nonostante la patologia di cui Davide ha sofferto è stato possibile donare le sue cornee che auspichiamo possano ridare la vista ad altre persone – spiegano i famigliari -. Lui che si è tanto speso per gli altri avrebbe sicuramente voluto questo. Giunga anche il nostro grande grazie alle autorità ed alle tantissime persone che, in vario modo, hanno accompagnato Davide nell’ultimo saluto, anche con la preghiera, onorando quanto lui ha fatto per lo sport e per il bene della comunità in generale”.

Alle esequie era presente personalmente il Presidente nazionale del Csi Vittorio Bosio che lo ha ricordato proprio come “un uomo che si è speso per gli altri, senza chiedere mai niente, felice in questo modo di avere dato il senso più profondo alla sua vita”. Bosio si è, altresì, augurato che sull’esempio di Davide Morstofolini altri possano vivere lo sport con la stessa dedizione e generosità.