Polizia locale, SULPL: necessaria una seria riflessione con i Sindaci della provincia di Reggio Emilia su ruolo e funzioni

La Segreteria Provinciale del SULPL, recependo una iniziativa che nasce dalla Segreteria Regionale, prende atto, come spesso, soprattutto nelle piccole realtà, alcuni Sindaci della nostra provincia tendano a rivolgersi alle forze di polizia nazionali bypassando funzioni che rileviamo possano svolgere anche le polizie locali.

Chiariamo fin da subito che nessuna critica vuole esser rivolta alle forze di polizia nazionale con cui anzi auspichiamo sempre massima collaborazione, ma troppo spesso alcune amministrazioni non valorizzano in pieno il ruolo centrale delle polizie locali in materia di sicurezza urbana.

Vogliamo che vengano valorizzate tutte le nostre funzioni dalla Polizia stradale all’infortunistica, dalla polizia giudiziaria alla annonaria ed edilizia.

Tutte le funzioni devono essere valorizzate, ma duole prendere atto che in alcuni casi in alcuni comuni della nostra provincia non sempre è stato così.

Nei prossimi giorni il Sindaco Cavallaro (Sindaco di Rubiera) quale referente provinciale di Anci riceverà una nostra richiesta di incontro per sensibilizzare tutte le amministrazioni ad una maggiore consapevolezza di tutte le funzioni che possono essere svolte dalle polizie locali della provincia di Reggio Emilia.

Su questa tematica chiediamo il supporto di tutti i Comandanti dei Corpi e Servizi di Polizia Locale che molto spesso si interfacciano con i vari Sindaci.

E’ stato richiesto anche dalla Segreteria Regionale al Sindaco Vecchi quale Presidente Regionale di ANCI.

(La Segreteria Provinciale SULPL Reggio Emilia)