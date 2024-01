Per tre notti sulla A14 chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 gennaio, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni-Ancona e A1 Milano-Napoli (Milano).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Di conseguenza, chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente sul Ramo Verde ((Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), e immettersi sulla SS9 via Emilia verso Modena. Saranno, inoltre, chiusi gli svincoli che dalla SS9 via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.