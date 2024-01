Una fiorentina che arriva al Mapei nel suo momento migliore possiamo dire, caricata dalle tre ultime vittorie consecutive e un quarto posto in classifica a soli tre punti dal Milan terzo.

Di fronte avrà un Sassuolo che fatica a stare lontano dalle zone più basse della classifica nonostante abbia di fatto gli stessi punti dello scorso campionato in questa parte di stagione.

La motivazione non dovrebbe (condizionale d’obbligo) mancare ai padroni di casa che hanno un bisogno disperato per la classifica ma anche per il morale di riassaporare il sapore di una vittoria in campionato che manca davanti al pubblico di casa da quel 23 Settembre scorso (Sassuolo 4 – Juventus 2).

Queste le parole di Alessio Dionisi nella conferenza stampa di viglia:

“L’unico ostacolo di domani siamo noi. Mi spiego, la Fiorentina è quarta in classifica ed è una squadra forte, una squadra che ha praticamente due squadre. Domani avrà probabilmente qualche assenza ma è una squadra costruita per giocare su due fronti campionato e Europa. L’unico ostacolo siamo noi dicevo, perché dobbiamo liberare la testa dalle negatività e liberare la testa dalle influenze esterne. Abbiamo le capacità per mettere in difficoltà la Fiorentina come abbiamo dimostrato di averle per mettere in difficoltà il Milan. Dobbiamo solo essere lucidi mentalmente e mettere in campo le nostre qualità”.

Stimolato dalle domande dei giornalisti sul particolare momento del Sassuolo così ha risposto l’allenatore:

“In questo momento ci manca più determinazione quando la palla ce l’hanno gli altri. So che non è una nostra principale caratteristica ma questa non può essere una giustificazione. Abbiamo fatto una buona fase difensiva di squadra nell’ultima di campionato, Ma io so che possiamo fare ancora di più in tutte le parti del campo”.

C’è stato lo spazio anche per una domanda sul mercato che di fatto si è aperto da poco, così il mister:

“Onestamente mi informano di quello che scrivono i giornali ma se devo parlare di mercato parlo con la società. Io parlo dei giocatori che alleno e della squadra in funzione di chi affronteremo. Questo ritengo non sia il momento di perder tempo (da parte mia) a fermarmi a parlare di mercato. Non ho nessuna intenzione di costruire degli alibi o di non dare sicurezze rilasciando interviste sul mercato. Posso semplicemente dire che abbiamo le risorse interne per ottenere il nostro obiettivo”.

(Claudio Corrado)