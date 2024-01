Le proposte dell’Amministrazione comunale a grandi e piccini per una domenica “InCarpi”

Una domenica all’insegna della cultura e giochi per bambini, grazie all’appuntamento mensile di “Domeniche InCarpi”, con diverse occasioni, fra aperture straordinarie di Musei e Biblioteche comunali, e singole iniziative, tutte a ingresso gratuito.

Ecco le iniziative proposte dal Comune:

MUSEI DI PALAZZO DEI PIO

Piazza Martiri, 68 – apertura dalle 10 alle 18: è visitabile la mostra IMAGO URBIS. Carpi dalle vedute antiche ai modelli 3D

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE “ARTURO LORIA”

Via Rodolfo Pio 1 – dalle 15 alle 19 apertura straordinaria (a eccezione delle sale studio al secondo piano)

Domeniche in Scienza

auditorium San Rocco (Via S. Rocco, 1) ore 18, ultimo appuntamento del ciclo: “Monologo quantistico: Il favoloso mondo della fisica quantistica” con Gabriella Greison, fisica, scrittrice, drammaturga, conduttrice tv e divulgatrice scientifica, chiamata « la rockstar della fisica. » Conduce Alfonso Cornia, docente. Si legge nel programma: « Questo è il racconto di come è nata la fisica quantistica. Partendo dalla famosa foto datata 1927, in cui sono ritratti i più grandi scienziati della storia. Gabriella Greison ricostruisce i dialoghi, le serate, i dibattiti, durante il più grande ritrovo di cervelli della storia. » Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

IL CASTELLO DEI RAGAZZI

Piazza Martiri, 59 – dalle 15 alle 19 apertura straordinaria della biblioteca “il Falco Magico”, della ludoteca e della “casa sull’albero”.

Attilio 100!

Il celebre illustratore Attilio compie quest’anno 100 anni, e continua tutt’ora a disegnare.

“Il mondo di Attilio”, dalle 15 alle 19, nella- Sala espositiva del “Falco Magico”, è «una installazione immersiva vi porterà a conoscere i lupi, i boschi e i personaggi delle favole».

366 giorni!

ore 15.30 – Sala Espositiva biblioteca il Falco Magico – Il tradizionale calendario del Castello dei ragazzi da personalizzare con fotografie, immagini e decorazioni per tutti.

Bravo bravo Filarello

dalle 16 alle 19 nella torre dell’Uccelliera (piazza dei Martiri) installazione natalizia e laboratorio, per tutti.